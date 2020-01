Calciomercato Atalanta, Iago Falque nel mirino: la trattativa

Calciomercato Atalanta, Iago Falque nel mirino

Calciomercato Atalanta Iago Falque | Si aggiunge un altro nome sull’asse delle trattative tra Torino e Bergamo. Dopo Barrow e Bonifazi, spunta, a sorpresa, anche il nome Iago Falque. “Lo spagnolo, ex Roma, ha disputato con Gasperini uno dei suoi migliori campionati da quando è in Italia: 13 gol da jolly offensivo nella stagione 2014-2015”. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport.

Mercato Atalanta, spesa a Torino

L’affare come detto è strettamente legato a quello di Bonifazi e, forse, Barrow. Paghi uno e prendi due (tre ?) è la sostanza del ragionamento imbastito dalle parti in causa. E a rafforzare il ragionamento è arrivato in queste ore il prolungamento contrattuale strategico, per il giovane difensore. Sono almeno dieci le squadre interessate al difensore classe 1997. Tanti sondaggi a vari livelli ma l’Atalanta si è fatta avanti con la proposta più redditizia. Prestito con diritto di riscatto unito all’acquisto a titolo definitivo di Iago Falque. Per il Torino un triplo affare. Sgravarsi di un ingaggio importante ma non strategico, mandare Bonifazi a giocare, a livelli importanti e al tempo stesso non perdere il controllo del ragazzo in vista di un’eventuale futura rivendita. L’accordo può decollare.