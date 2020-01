Ultime Milan, Ibrahimovic: “Volevo fare gol ed esultare come Dio”

Zlatan Ibrahimovic, neoacquisto del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Sampdoria.

Ibra dopo Milan-Sampdoria

Tutti si aspettavano un esordio con un suo gol, mentre il risultato finale di Milan-Sampdoria è stato uno scialbo 0-0. Anche lui forse lo attendeva, visto che aveva preparato qualcosa di particolare in caso di gol: “Si avvertiva tanta adrenalina, tanta emozione, mi faceva pensare a quello che ho vissuto un decennio fa. La relazione con i tifosi è sempre stupenda, mi dà tanta spinta. Sono molto eccitato, in campo ci sto dentro, volevo segnare e fare il segno di Dio sotto la curva“.

Sono bastati pochi minuti per rendersi conto dei problemi della squadra: “Si vede che manca fiducia, serve capire come fare per far uscire fuori il massimo da questa rosa. Manca aggressività nel far gol, siamo poco concreti“.

Rafa, senti Ibrahimovic

Di Ibrahimovic si è detto che è un toccasana anche per la crescita dei compagni, e così lo svedese ci prova già con Leao: “Gli ho spiegato che movimenti deve fare, questa è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo“. Ma c’è dell’altro: lo stesso Pioli nell’immediato post-partita ha sottolineato come ci siano ulteriori vantaggi nell’avere lo svedese in squadra da qui in avanti, ma che servirà anche un certo tipo di lavoro per far digerire la presenza della svedese.