I movimenti di mercato tra la Juventus e l’Al Duhail hanno destato la perplessità della bandiera bianconera Zibi Boniek.

Notizie Juventus, Boniek punzecchia i bianconeri

Attualmente è il presidente della federazione calcistica polacca e guarda ai movimenti nel mondo del calcio con uno sguardo globale. Oggi a Radio 1 ha sottolineato come i trasferimenti di Benatia, Mandzukic e Han siano il frutto di un’alleanza prettamente economica, in un mondo dove i ricchi si alleano coi ricchi a danno dei poveri. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Oggi si fanno amicizie tra chi ha i capitali e chi non li ha, i poveri si accordano coi poveri e i ricchi con i ricchi. L’interesse della Juventus è essere amica con nuove società e nuove forze dal punto di vista economico, prova a trarre vantaggi da questo mondo globale. Sono i soldi a fare le amicizie nel mondo del calcio“.

I dettagli degli affari Benatia, Mandzukic e Han

Nel complesso la Juventus ha già incassato 15 milioni dagli affari con l’Al Duhail, sottolinea il portale goal.com, oltre a risparmiare su stipendi importanti come nel caso del croato. Questo dopo pochi mesi dalla scorsa estate, quando il titolo bianconero ebbe un’impennata di 4% del suo titolo in borsa a seguito proprio delle voci che volevano un gruppo qatariota interessato all’acquisto di un pacchetto di minoranza delle quote del club. Seppur ad estromissione delle realtà minori, le parole di Boniek hanno comunque individuato nuove alleanze in atto.