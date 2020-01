Spal, esonero Semplici: arriva la conferma del club

Calciomercato Spal – Semplici confermato

Notizie Spal – Leonardo Semplici è confermato! La Spal, nonostante la sconfitta casalinga di ieri contro l’Hellas Verona per 0-2, ha confermato la panchina del proprio allenatore. Il 2019 della Spal si era chiuso nel migliore dei modi, con una vittoria in rimonta contro il Torino fuoricasa, diverso l’inizio del 2020. La panchina di Leonardo Semplici potrebbe essere più salda di quanto si immagini, nessun esonero preso in considerazione al momento da parte del club di Ferrara. La società della Spal ieri ha accusato una brutta battuta d’arresto contro il Verona, ma non dimentica la grande vittoria contro il Torino.

Il patron Francesco Colombarini, infatti, ha chiarito la situazione riguardo un possibile esonero di Semplici: «Serve impegno, dobbiamo raggiungere risultati che non devono sfuggire». Questo il presidente a fine partita, che è sembrato più tranquillo del solito.

Spal-Verona, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato poi al termine del match la sconfitta arrivata con il Verona: «Sapevamo di affrontare una squadra che ha dato filo da torcere a tutti in Serie A. La partita era in equilibrio, poi è arrivato a favore loro l’episodio che ha cambiato la partita. Potevamo svoltarla noi con Paloschi, ma evidentemente ci siamo innervositi. L’espulsione di Tomovic ha cambiato l’andamento della gara e deciso il risultato finale».