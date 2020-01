Roma, De Rossi annuncia il ritiro: “Devo tornare a casa. Farò l’allenatore”

Roma, De Rossi annuncia il ritiro

Roma ritiro De Rossi | “Devo tornare a casa mia. Non solo saluto un club che è entrato nel mio cuore, ma anche lo sport”. Con queste parole Daniele De Rossi ha annunciato l’addio al Boca Juniors e al calcio giocato nel corso di una conferenza stampa a Buenos Aires. “Tutti hanno cercato di convincermi a rimanere, ma ho detto loro fin dal primo giorno che la mia decisione era definitiva”, ha aggiunto l’ex centrocampista della Roma.

Ultime Roma, le parole dell’ex Capitano

“Mia figlia maggiore è rimasta in Italia e una ragazza che sta crescendo ha bisogno di suo padre vicino: mi manca troppo e io manco a lei. E’ solo questa la ragione”, ha aggiunto De Rossi che ha ringraziato la dirigenza vecchia e nuova del Boca, Nicolas Burdisso per averlo voluto in Argentina, spiegando “di aver aperto una nuova strada per i giocatori europei” ed ha ringraziato la “gente del Boca, che mi ha lasciato molto più di quanto io ho dato a loro. Spero sia stato importante aprire una nuova strada per i giocatori europei. Se qualcuno ha bisogno di consigli, chiedetemi pure. Non pensavo di poter amare un altro club oltre la Roma. Una parte del mio cuore rimane qui. Sono tornato a Buenos Aires perché mi è sembrato più rispettoso venire qui, parlare faccia a faccia e comunicare queste cose”, ha tenuto a precisare De Rossi “Il Futuro? Farò l’allenatore, la mia strada è segnata“. Così Daniele De Rossi ha concluso la sua conferenza stampa di addio al Boca e al calcio giocato, parlando del suo futuro. “Nei prossimi mesi studierò per questo. E’ un giorno triste, avrei voluto giocare altri dieci anni”, ha aggiunto il giocatore.