Razzismo nel Calcio, la Lazio si dissocia e condanna i cori contro Balotelli

Razzismo nel Calcio, la Lazio solidale con Balotelli

Razzismo Calcio Lazio Balotelli | La Lazio prende posizione in risposta ai cori contro Mario Balotelli avvertiti nel match di oggi al ‘Rigamonti’ vinto dai biancocelesti. “Come sempre avvenuto in passato, la S.S. Lazio si dissocia nella maniera più tassativa dai comportamenti discriminatori messi in atto da una sparutissima minoranza di tifosi nel corso della partita con il Brescia – si legge in una nota del club – La società ribadisce ancora una volta la condanna nei confronti di simili ingiustificate intemperanze e conferma intento di perseguire giudiziariamente chi di fatto tradisce la propria passione sportiva provocando una grave lesione alla immagine della società e della squadra biancoceleste”.

Notizie Lazio, i fatti

“Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi #saynotoracism”. E’ il commento di Mario Balotelli, attaccante del Brescia, dopo la partita persa contro i biancocelesti. Nel primo tempo il giocatore ha chiesto il direttore di gara di intervenire per gli insulti ricevuti dai tifosi ospiti. Il match è stato interrotto per qualche minuto ed è partito l’annuncio dello speaker. Sul match Balotelli, autore del momentaneo vantaggio del Brescia, ha aggiunto: “Sconfitta che fa male ma ci rifaremo, siamo sulla strada giusta”.