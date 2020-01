Napoli-Inter: le probabili formazioni di Fantacalcio.it, Koulibaly non ce la fa, Sensi prova a rientrare

Napoli-Inter: le probabili formazioni della gara che chiuderà la 18a giornata di Serie A. Un big match tra Napoli e Inter che potrà dire tanto in vista del proseguo del campionato di Serie A. Il cammino delle due squadre passerà per una gara importante e delicata come quella del San Paolo di Napoli che andrà di scena alle ore 20:45 di oggi 6 gennaio. Koulibaly ancora out per infortunio, il difensore non dovrebbe essere a disposizione di Gennaro Gattuso nella gara contro i nerazzurri. Conte ritrova Sensi e Barella, il primo potrebbe scendere in campo da titolare.

Nel Napoli – Gattuso si affida al 4-3-3 in attesa del rinforzo giusto dal mercato per quanto riguarda il centrocampo. Contro l’Inter ancora Allan centrale, con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In attacco confermati Callejon, Milik e Insigne, con Mertens non al meglio pronto ad entrare a gara in corso. Emergenza in difesa viste le assenze di Maksimovic e Koulibaly, sarà Luperto a giocare al fianco di Manolas.

Nell’Inter – Antonio Conte può sorridere in questo 2020, l’allenatore ritrova Brozovic e Lautaro Martinez, che hanno scontato le rispettive squalifiche, ma riabbraccia anche Sensi e Barella che possono tornare tra i convocati. Sensi potrebbe addirittura partire titolare. Confermato il trio di difesa e il tandem d’attacco formato da Lautaro e Lukaku al San Paolo. Out D’Ambrosio e Asamoah, con Biraghi che scenderà in campo sulla sinistra. Godin rischia il posto con Bastoni che scalpita.

Napoli-Inter: probabili formazioni