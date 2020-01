Pioli dopo Milan-Sampdoria: “Ci è mancata la qualità. Ibra? La squadra si deve abituare a lui”

Pioli Milan-Sampdoria | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport e al margine di Milan-Sampdoria, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Milan-Sampdoria, Stefano Pioli nel post-partita

“Preoccupato per la mancata vittoria? Chiaro che volevamo vincere, volevamo riprendere il campionato con una vittoria. Non esserci riuscire, è deludente. Abbiamo fatto la partita, giocando un numero impressionante nella loro area, però c’è mancata la qualità. Senza qualità e con poca precisione tecnica, diventa difficile vincere. Non ci è mancata voglia e generosità, ma ci è mancato qualcosa. La qualità dove arriva? Da tutti i giocatori del Milan deve arrivare, serve maggiore precisione e velocità. Avevamo bisogno dei tre punti, è un peccato. Ibrahimovic? L’impatto è stato positivo, subito ha dato presenza e sostegno al reparto. E’ un punto di riferimento, la squadra si deve abituare alla sua presenza. Ibra e Piatek insieme? Si può fare, poi tocca trovare gli equilibri giusti per metterli insieme. C’è ancora tanto da fare, vediamo”.