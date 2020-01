Oroscopo di domani 7 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Evita le polemiche, ti consiglio di fare attenzione al nervosismo perché potrebbe prendere il sopravvento. Gestisci i problemi in maniera intelligente, evita i conflitti con Cancro e Capricorno.

Toro. Giove e Saturno saranno dalla tua parte. I single potranno cominciare a fare passi avanti verso quelli che sono i sentimenti, mentre le coppie vivranno un momento di serenità.

Gemelli. Luna e Venere favorevoli, è per questo che vivrai una giornata molto bella per quel che riguarda i sentimenti. Sul lavoro invece ti consiglio di guardarti attorno: sfrutta le idee e vai avanti nei progetti in cui credi.

Cancro. Giornata di recupero, sei agitato. Forse tutta quest’agitazione dipende dai sentimenti, c’è qualcosa che non va in amore. Ti trascini dietro qualche pensiero legato al lavoro, ti consiglio di dividere le due cose. Amore e lavoro devono viaggiare su binari opposti.

Leone. Le cose migliorano dopo giorni difficili. Novità anche sul lavoro, non solo per quel che riguarda i rapporti interpersonali.

Vergine. Oggi tutto sembrerà più semplice per te, sia nei rapporti che nel lavoro. Il 2020 inizia bene per te, sarà un anno in cui ripartirai.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il periodo può essere positivo per i sentimenti, ma dipende solo da te. Non devi riversare i problemi lavorativi nella tua vita di tutti i giorni. Non sarà facile tenere il controllo nei problemi legati alla tua carriera, ma ti consiglio di stringere i denti.

Scorpione. Evita i conflitti, rimanda ogni discussione alla seconda parte del mese. Il desiderio di riconquistare una persona sarà forte, cercherai di fare di tutto.

Sagittario. Giornata particolare per te, complice saranno la stanchezza e le poche energie. Ti consiglio di non sprecarle per cose futili. Le soluzioni a tutto ciò che non andrà in questa prima parte del mese, le troverai nella seconda.

Capricorno. Per le coppie in crisi, possono esserci buone occasioni per superare i momenti no. Per quel che riguarda il lavoro, si apriranno buone possibilità.

Acquario. Favorevoli gli incontri per quel che riguarda l’amore. E’ la giornata buona per fare conoscenze importanti, che ti porterai dietro per il corso del 2020. Il lavoro, invece, ti stancherà. Cerca di riposarti appena puoi.

Pesci. Luna in opposizione, l’agitazione farà da padrona in questa giornata. Le storie d’amore importanti verranno messe in discussione, cerca di evitare le discussioni a lavoro.