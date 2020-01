Notizie Juventus, l’agente di Giovinco: “Pogba può arrivare subito”

Andrea D’Amico, noto agente tra gli altri di Giovinco e Borriello, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Ultime Juve, parla D’Amico

«Beh, in realtà l’acquisto di Kulusevski è un gennaio estivo (ride). Cioè il passaggio si concretizzerà a luglio. Comunque potrebbe effettivamente essere un gennaio caldo per il mercato».

Il campionato italiano in crisi?

«Anche se negli ultimi due anni c’è stata una ripresa, non possiamo nasconderci sul fatto che la Serie A sia ancora un campionato di passaggio, un secondo mercato. Mi spiego: una volta i campioni venivano da noi come punto più alto della loro carriera. Oggi sfruttano il nostro campionato per lanciarsi verso la Premier o i grandi club della Liga, oppure vengono a fine carriera. Ibrahimovic, in questo senso, è un caso un po’ estremo visti i 38 anni, ma abbastanza indicativo. A questo punto è logico che un club investa su un diciannovenne di prospettiva, perché tra qualche anno potrebbe valere molto di più su uno dei mercati più ricchi, come quello inglese».

Notizie Juventus: D’Amico sul mercato

Il procuratore ha parlato anche di Juventus e di dove può migliorare la squadra bianconera:

«A centrocampo, forse. Potrebbe essere utile una mezzala. Uno come Pogba, per intendersi, che non avrebbe bisogno di adattamento e garantirebbe un salto di qualità a una rosa stellare».

Ma Pogba si può muovere a gennaio?

«Per me sì. Non dico che sia sicuro, ma che è possibile si muova anche a gennaio. La situazione a Manchester mi sembra insanabile. Io lo terrei d’occhio».

Quali talenti scalderanno il mercato in futuro?