Gattuso dopo Napoli-Inter: “Miglior partita sotto la mia gestione”

Gattuso dopo Napoli-Inter

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Sugli errori individuali? Oggi penso sia stata la miglior partita sotto la mia gestione. La squadra commette tantissimi errori, ma è viva. Dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare, serve continuità di gioco. Dobbiamo continuare su questa squadra e non demoralizzarci. Di Lorenzo centrale? Luperto a livello fisico ha lavorato pochi giorni, al di là della scivolata ha giocato molto bene. Qual’è il reparto dove pensi che si debba crescere? Non siamo ancora puliti in costruzione, bisogna giocare di squadra. Bisogna muoversi meglio, ci siamo fatti infinocchiare un paio di volte. Sei rimasto soddisfatto dei centrocampisti? A livello di qualità si, in quanto a marcatura potevamo fare meglio. Ruiz ha tanta qualità ma fa fatica a coprire il campo, Zielinski si deve muovere meglio senza palla. Allan nel secondo tempo era più avanzato? Più nel primo era troppo alto, nel secondo era nella posizione giusta. Sul momento? Ci siamo fatti tre gol da soli, non è facile giocare al San Paolo in questo momento. C’è preoccupazione, stiamo vivendo un periodo difficile. Dobbiamo metterci qualcosa in più. E’ un vissuto che si fa fatica a vivere, dobbiamo essere più attenti e avvelenati. Lobotka? Vediamo chi arriverà, ho pensieri più importanti al momento”