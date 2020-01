Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Sensi in panchina, Di Lorenzo centrale

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Napoli-Inter formazioni ufficiali | Alle ore 20,45 Napoli ed Inter scendono in campo allo stadio San Paolo nella gara valida per la 18° giornata della Serie A 2019-2020. Primo vero grande banco di prova per Gennaro Gattuso. L’ex Milan, da quando siede sulla panchina azzurra, da metà dicembre quando ha preso il posto dell’esonerato Carlo Ancelotti, ha raccolto tre punti in due parte sconfitta contro il Parma e vittoria contro il Sassuolo. Dall’altra parte la corazzata di Antonio Conte capace di tenere testa alla Juventus raccogliendo 42 punti in 17 partite. Il Napoli si presenterà al San Paolo con tanti punti interrogativi: il club di Aurelio De Laurentiis, al momento, occupa l’ottava posizione in classifica (24 punti) e nel proprio stadio non vince da quattro partite di Serie A. L’Inter invece arriva alla sfida da prima in classifica a pari punti con la Juventus (42) e nell’ultimo turno di campionato, prima della sosta per le Feste natalizie, ha battuto il Genoa per 4-0. Sono 146 i confronti in Serie A tra Napoli e Inter: 46 le vittorie azzurre, 36 i pareggi e 64 i successi dei nerazzurri. Per quanto riguarda le sfide giocate al San Paolo il bilancio recita 37 successi del Napoli, 17 dell’Inter e 19 pareggi.

Le scelte di Gattuso e Conte

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte