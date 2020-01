Napoli-Inter, Conte polemico con Capello: “Non siamo solo contropiede”

Napoli-Inter, Conte in polemica con Capello

Napoli Inter Conte Capello | Al termine del match del San Paolo vinto dai neroazzurri per 1-3, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com

Notizie Inter, le parole del tecnico neroazzurro

Polemica con Capello “Il nostro addetto stampa mi aveva avvisato del record di Carcano anche se io non le guardo tanto. Non sono d’accordo con Capello. L’Inter oggi non si è abbassata a difendere e ripartire e il Napoli lo abbiamo preso sempre alti. Ma il calcio è bello perché è vario. Sento sempre che si parla di contropiede. Parliamo di una squadra che in possesso sa sempre cosa fare. Questa squadra gioca in maniera memorizzata e gli avversari ci temono di più rispetto a chi vede le partite. Ho sentito dire che la squadra vince in trasferta perché parte in contropiede”

Capello abbozza una replica: “Se vuoi dico ripartenza invece che contropiede, ma io sono antico. Forse non hai sentito tutto quello che ho detto”

Fiducia “Vincere a Napoli non è mai semplice per nessuno. Vedere cosa ha fatto il Napoli in questi anni la vera antagonista della Juve. Quest’anno abbiamo ridotto il gap. Abbiamo affrontato la partita con grande personalità. Sono partite che danno fiducia ed autostima. Dobbiamo avere coraggio aggredire alti e quando c’è da difendere, difendiamo”

Bastoni “Faccio delle scelte e non è la prima volta che Bastoni gioca. E’ il nostro futuro e il nostro presente. Gioca la palla da dietro. Fa quello che gli chiedo. Se diventa più cattivo è un giocatore che ha un grandissimo futuro”

Lukaku “Lukaku è una pippa…ride. Ne ho sentite dire di tutti i colori. Oggi è facile parlare di lui ma andiamo a ritroso. Lui può migliorare cosi come può migliorare Lautaro. Sono diamanti grezzi da sgrezzare nel gioco di coppia quando devono attaccare la profondità. Parliamo di ragazzi di 22 e 26 anni. Lukaku l’ho sempre inseguito oggi ce l’ho e me lo gusto”