Milan-Sampdoria: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Milan-Sampdoria streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN? (VIDEO)

Milan Sampdoria streaming | Si torna in campo dopo la sosta natalizia e il Milan vuole farsi un regalo di Natale posticipato, dopo il disastro al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Stefano Pioli è a caccia dei tre punti, così come la Sampdoria che vuole continuare la corsa alla salvezza. La sfida andrà in scena lunedì 6 gennaio alle ore 15.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani – commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.