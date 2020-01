Milan-Sampdoria 0-0: esordio pallido per Ibrahimovic

Il Milan e la Sampdoria si affrontano in una delle gare delle 15:00 della 18ª giornata di Serie A: ecco gli highlights video della gara.

La sintesi di Milan-Samp

Non c’è Ibra in campo dal primo minuti, Pioli si affida a Piatek. Prima chance della partita per Theo Hernandez di testa, poi pericoloso Bonaventura. Doppia chance anche per Suso. Già due cambi forzati per infortunio per Ranieri. Nel finale di tempo gol annullato per fuorigioco a Jankto. San Siro si accende una sola volta nel primo tempo, e fin qui è per Zlatan Ibrahimovic che si alza dalla panchina e inizia il riscaldamento. L’ingresso dello svedese avviene al 55′, ma le occasioni più pericolose capitano sui piedi dei blucerchiati: in particolare Gabbiadini è davvero scatenato, trovando prima una grande risposta di Donnarumma a negargli il gol e quindi sfiorandolo dalla distanza a porta sguarnita. L’ingresso di Ibrahimovic assieme a quello di Leao porta i rossoneri a rendersi più pericolosi, ma i problemi di costruzione di questa squadra per il momento restanto.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DEL MATCH

Il tabellino

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura (56′ Leao); Suso, Piatek (55′ Ibrahimovic), Calhanoglu. All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez (30′ Depaoli, 42′ Jankto), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Ammoniti: Krunic (M), Depaoli (S)