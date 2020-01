Milan-Sampdoria, Ranieri a Sky sugli infortuni di Ramirez e Depaoli

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan.

Milan-Sampdoria, Ranieri nel postpartita

Mentre tutti attendevano Zlatan, Manolo Gabbiadini quasi espugna San Siro. Ne ha parlato il tecnico blucerchiato nel postpartita: “Purtroppo il problema è questo, vedo la compattezza della mia squadra, nel primo tempo un fuorigioco di mezzo piede, l’atteggiamento però mi è piaciuto. Amarezza no, quando vieni qua sai che devi fare una partita perfetta per vincerla, un peccato perché 2 punti in più ci avrebbero fatto piacere. Infortunio Ramirez e Depaoli? Siamo stati ammoniti, sembra una partita dura, ma non mi è sembrato. Una partita normale. Gli infortuni vedremo col dottore, finora non ne ho parlato, per il terzino è la terza volta, si rimette, si allena bene, al primo contrasto succede questo, Ramirez era in gran forma, speriamo vada tutto per il meglio. De Rossi? Un punto di riferimento importante, lui e Totti sono stati l’anima dei tifosi, erano quelli che non volevano mai mollare, due uomini veri, persone leali e sincere“.