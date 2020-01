Milan-Sampdoria, gol annullato a Jankto per fuorigioco: le immagini

Milan-Sampdoria, fuorigioco e gol annullato a Jankto: le immagini

Milan-Sampdoria, Gol annullato a Jankto per fuorigioco | Si era portata in avanti la Sampdoria, dopo un primo tempo giocato discretamente. La formazione di Claudio Ranieri era riuscita a portarsi in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco, ma Gabbiadini è stato pescato in fuorigioco dall’assistente di gara e dunque il gol di Jankto è considerato irregolare. Era stato trovato con un’imbucata nei minuti finali il centravanti Manolo Gabbiadini, che si trovava però in posizione irregolare. Gol annullato e VAR che ha confermato la decisione del guardalinee. Tutto vanificato, le immagini parlano chiare: Gabbiadini è oltre la linea della difesa rossonera.

Milan-Sampdoria, le immagini del fuorigioco