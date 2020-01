Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Sta per comincianre la gara tra rossoneri e blucerchiati: in attesa del fischio d’inizio diamo un’occhiata alle scelte di Pioli e Ranieri.

Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria

Ci sarà, Zlatan Ibrahimovic sarà della partita, anche se a gara in corso. Piatek ha vinto il ballottaggio, lo svedese entrerà nel corso del match. A centrocampo ancora una volta ci sarà Bennecer davanti alla difesa, mentre completano il settore offensivo Suso e Calhanoglu. I blucerchiati trovano Zlatan sotto l’albero come detto da Ranieri, il quale proverà ad arginare non soltanto lui con il rientro in gruppo di Bereszynski; pesa invece il brutto infortunio occorso a Ferrari.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL.: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Vieira, Thorsby, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-CAGLIARI

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-PARMA