Calciomercato Napoli – Lobotka in arrivo

Calcio mercato Napoli – Stanislav Lobotka sempre più vicino a diventare il prossimo acquisto della SSC Napoli. Oggi gli azzurri saranno impegnati nel match di Serie A contro l’Inter al San Paolo, poi saranno decisive le successive 48 ore per la firma e l’annuncio ufficiale. Lobotka sarà il primo acquisto del 2020 del calcio Napoli. Nella giornata di ieri, il Celta Vigo ha giocato la gara di Liga Spagnola contro l’Osasuna, nel match casalingo. Il centrocampista slovacco non è sceso in campo e non si è visto nemmeno in panchina, ma è stato mandato in tribuna dall’allenatore Oscar Garcia. A fine partita lo stesso allenatore ha dichiarato che lo stesso calciatore ha chiesto di non far parte del match, poiché distratto dalle voci di mercato e dal fatto che possa diventare un nuovo calciatore del Napoli prossimamente. Intanto, è già stato individuato il sostituto dal Celta, si tratta di Nzonzi, l’ex centrocampista della Roma.

Ultime Napoli: slovacco di nuovo a Napoli

Come scrive l’edizione de La Gazzetta dello Sport, ormai serve soltanto un pizzico di pazienza e qualche dettaglio da limare per avere l’ufficialità della trattativa. Stanislav Lobotka sarà il primo acquisto del 2020 del Napoli calcio e dell’era Gennaro Gattuso (arrivato a dicembre dopo l’esonero di Carlo Ancelotti).

Scoperto il motivo per cui il Celta Vigo non voglia vendere al Napoli per meno di 22 milioni. Pare che il Nordsjaelland, il club norvegese che ha venduto Lobotka al Celta, detiene una percentuale sulla rivendita del 25%. Il Napoli però è prontissimo ad accoglierlo e sa che nelle prossime 48 ore l’affare si sbloccherà, diventando anche ufficiale, con Lobotka che potrebbe ritrovarsi a disposizione di Gattuso già contro la Lazio. Il Celta, infatti, ha già trovato il sostituto di Lobokta. Contatti tra il club spagnolo e l’agente di Nzonzi, ex Roma.