Massara prima di Milan-Sampdoria: “Felici di Ibrahimovic. Todibo? Valutiamo anche altre opzioni”

Massara Milan-Sampdoria | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Sampdoria, il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara. Ecco le sue parole.

Milan-Sampdoria, Massara nel pre-partita

“Ibrahimovic siamo veramente felici di poter riabbracciare un campione come Ibrahimovic, siamo convinti che possa aiutarci a risalire. Si è messo a disposizione, ma è con noi da soli tre giorni e non gioca da mesi. Siamo felici che sia in panca e pronto ad entrare. Todibo? Nessun blitz in Spagna, stiamo valutando se ci sono delle opportunità, ma valutiamo anche altre soluzioni ovviamente”.