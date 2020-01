Lecce-Udinese: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Lecce-Udinese streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN? (VIDEO)

Lecce Udinese streaming | Il Lecce vuole fare bella figura davanti ai propri tifosi, e in questa 18a giornata di Serie A ospita l’Udinese. Entrambe le compagini hanno un solo obiettivo: la salvezza. I 3 punti in palio al Via del Mare sono molto importanti, e la squadra di Liverani ripropone il fortino in casa. Occhio però ai friulani, in netta crescita da qualche partita, e ora favorita da una situazione di classifica più tranquilla. Si prospetta un match intenso ed equilibrato. La sfida andrà in scena lunedì 6 gennaio alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara – commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.