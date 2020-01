Lecce-Udinese, rischio rinvio: raffiche di vento, il comunicato

Ultme notizie Serie A – Lecce-Udinese, rischio rinvio: raffiche di vento

Serie A – Arrivano le ultime notizie riguardo Lecce-Udinese. Lecce-Udinese a rischio rinvio. Le difficili condizioni meteo in Puglia, potrebbero ripercuotersi ancora una volta sulla Serie A e sul campo di Lecce. Dopo il rinvio di Lecce-Cagliari per una forte alluvione, questa volta il campo di ‘Via del Mare’ potrebbe essere fermo anche nella 18a giornata di Serie A per la partita con l’Udinese. Il motivo? Le forti raffiche di vento che interesseranno il Salento in queste ore.

Le forti raffiche di vento, infatti, rischiano di condizionare anche la sfida del ‘Via del Mare’ Lecce-Udinese, prevista per le ore 18:00. Al momento l’ipotesi di un rinvio appare ancora lontana, ma la situazione sarà monitorata con il passare delle ore.

In tutta la Regione, infatti, fino a stasera è previsto un crollo termico con burrasche di Tramontana, tanto da costringere la Protezione Civile ad emanare allerta gialla e un comunicato. Possono continuare i rinvii in Serie A.

Rinvio Lecce-Udinese, il comunicato della Protezione Civile Regione Puglia

“Situazione meteo prevista per le prossime 24-30 ore.

Un vasto promontorio si estende dal vicino Atlantico fino all’Europa centrale, portando condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato. Mentre la nostra Penisola si trova sotto l’influenza di correnti a direttrice meridiana che scorrono sul bordo orientale del promontorio. Tali correnti subiscono un moto debolmente ciclonico ed instabile sul medio versante Adriatico ed al meridione, con contestuale intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, in un quadro di generale diminuzione delle temperature. Nella giornata di lunedì 06 gennaio 2020 si avrà residua instabilità sull’estremo Sud, specie sulle aree ioniche, associata alla ventilazione forte dai quadranti settentrionali.

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato un’ALLERTA ARANCIONE. Per vento sulle zone di allerta C-Puglia Centrale Adriatica, D-Penisola Salentina, E-Bacini del Lato e del Lenne, e un’ALLERTA GIALLA sulle restanti zone, dalle ore 14:00 di oggi, 05 Gennaio 2020 e per le successive 24-30 ore.

Sono previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia Meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito”.