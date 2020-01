Lecce-Udinese, 0-1: gli highlights video della partita

Lecce-Udinese: gli highlights video del match

lecce udinese highlights | Una magia di De Paul nel finale regala tre punti all’Udinese nel match in via del Mare contro il Lecce, gara valida per la 18° giornata di Serie A. I friulani si impongono 1-0 grazie al sigillo del centrocampista argentino al 43′ della ripresa. La squadra di Gotti centra così la seconda vittoria consecutiva e sale a 21 punti, mentre i pugliesi, al terzo stop di fila, rimangono fermi a 15, a più uno sulla zona retrocessione.

La sintesi e le emozioni del match

La migliore occasione del primo tempo capita sui piedi di Babacar, che al 20′ colpisce la traversa con un bolide da lunga distanza: sulla ribattuta di Mancosu Musso è reattivo e gli nega il gol. Nella ripresa arriva la risposta degli ospiti con Okaka, che segna al 48′ ma si vede annullare tutto al VAR per un fuorigioco davvero millimetrico. Stesso destino per l’attaccante ex Roma al 61′: in questo caso il tempo di decisione è molto più breve. All’89’ l’episodio decisivo. Strepitosa azione personale di Rodrigo De Paul conclusa con un bel tiro in area. Palla indirizzata sulla sinistra e niente da fare per Gabriel. E’ la rete che decide il match.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO E IL TABELLINO