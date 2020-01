Lecce-Udinese, parla Gotti: “De Paul resta, non ho avvisaglie diverse”

Lecce-Udinese, le parole di Gotti

Lecce Udinese Gotti | Al termine del match del Via del Mare vinto dai friulani per 0-1, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com

Notizie Udinese, le parole del tecnico

Vento “È stata una partita che ha visto le direzioni delle traiettorie del pallone fortemente condizionate dal vento. Nel primo tempo siamo stati pasticcioni, abbiamo concesso un paio di occasioni al Lecce. Meglio nella ripresa, ci hanno annullato due gol per poco e poi una giocata di De Paul ha deciso il match. E siamo molto soddisfatti”.

De Paul “Non ho avvisaglie di cose diverse dal rimanere a Udine. Ovviamente non posso trattenerlo io a Udine”.

Modulo “Il cambiamento del modulo non avviene all’interno della partita. La squadra in queste settimane ha formato maggior consapevolezza nei propri mezzi. Non si è spaventata come le accadeva in passato. Alla fine abbiamo giocato con un 4-3-3 che si è trasformato in corso d’opera in un 4-1-4-1 per provare a vincere la gara. Ed è andata bene”.