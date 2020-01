Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: c’è Okaka in attacco

In attesa del fischio iniziale del posticipo delle 18:00 Lecce-Udinese, diamo un’occhiata alle scelte di Liverani e Gotti con le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese

Soltanto un pareggio tra Lecce e Udinese in 26 precedenti (ottobre 2008): per il resto 16 vittorie dei friulani e nove dei pugliesi. Ad entrambe servono punti importanti per tirarsi lontano dalle zone difficile della classifici. La panchina di Gotti è sempre in bilico, per salvarla il mister punta Okaka (al centro del mercato), mentre Liverani si affida al tandem Babacar–Falco.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti