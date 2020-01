Juventus-Cagliari: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Juventus-Cagliari streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky (VIDEO)

Juventus Cagliari Streaming | La Serie A è tornata in campo nel 2020 e lo fanno anche Juventus e Cagliari, pronte a sfidarsi nella gara delle 15 all’Allianz Stadium. I bianconeri vengono dalla Supercoppa giocata contro la Lazio, il Cagliari vorrebbe aprire bene l’anno nuovo, confermando la corsa verso l’Europa. La sfida tra Samp e Juve andrà in scena lunedì 6 gennaio alle ore 15.00. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo