Juventus-Cagliari, Paratici: “Mercato chiuso. Emre Can resta”

Fabio Paratici ha fatto il punto sul mercato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Cagliari, in diretta a Sky Sport.

Juventus-Cagliari, l’annuncio a Sky di Paratici

Il colpo Kulusevski è stato sicuramente il più importante di tutto il calciomercato bianconero. Ne ha parlato il dirigente nel prepartita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Diciamo che abbiamo fatto un grande acquisto, un grande sforzo, per accaparrarci questo giovane che ha un grande avvenire, il mercato di gennaio finisce qui. Portarlo subito alla Juventus? Ci sarebbe piaciuto portarlo subito, ma i patti erano chiari dall’inizio, sapevamo che sarebbe rimasto al Parma, giocatore importante per la Juve nel futuro. Mi sento di escludere l’uscita di Emre Can, è ambito a livello internazionale, ma crediamo che possa essere parte del progetto, è un giocatore importante per noi. Rabiot è arrivato dopo soli 8 mesi di mancanza di allenamento, ha pagato un po’ all’inizio, me le ultime 3 le ha giocate bene, a Genova secondo me benissimo, siamo fiduciosi che sia un giocatore importante, lo è già stato al PSG, non è una speranza, è una sicurezza. Ramsey? Abbiamo una rosa importante, ci sono scelte da fare ogni domenica, a volte anche difficile“.