Juventus-Cagliari: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juventus-Cagliari: le probabili formazioni della gara della 18a giornata di Serie A. La porta bianconera che torna ad essere difesa in campionato da Szczesny, mentre al centro della retroguardia De Ligt è in vantaggio su Demiral.

A centrocampo mancherà per squalifica Bentancur (per tre turni) e per questa ragone in mediana potrebbe essere preferito Rabiot a Ramsey e Can. In attacco con Dybala e Ronaldo saranno titolai con Higuain, a svantaggio di Bernardeschi che partirebbe dalla panchina al pari di Douglas Costa.

Emergenza difesa nei sardi: è squalificato Pisacane, non al meglio Ceppitelli. Rientrato da giovedì in gruppo Cacciatore, che ha forzato il recupero dall’infortunio in questa sosta. Sicuro del posto solo Klavan al centro della retroguardia. Al suo fianco potrebbe giocare Walukiewicz. Sulla corsia mancina si rinnova il duello tra Pellegrini e Lykogiannis, mentre a centrocampo torna arruolabile Nandez. Avanti conferma per Simeone al fianco di Joao Pedro, a supporto sempre Nainggolan. Riecco tra i pali Olsen, scontata la lunga squalifica. L’ex Roma tornerà titolare.

Juventus-Cagliari: probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.