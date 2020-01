Juventus ed Cagliari si affrontano in una delle gare delle 15:00 della 18ª giornata di Serie A: ecco gli highlights video della gara.

La sintesi di Juve-Cagliari 4-0

Solita Juve di Sarri: pressing alto e scambi nello stretto, ma nel primo tempo il Cagliari di Maran, difendendo basso e trovando rapidamente (anche con lanci lunghi) la profondità, tiene testa agli avversari. Le prime occasioni sono per Dybala, al 28′, ma la mira del suo tiro è difettosa nonostante il tempo per coordinarsi. Alla prima disattenzione del Cagliari, la Juve trova il vantaggio. Klavan sbaglia il retropassaggio al limite dell’area dei sardi, il CR7 ne approfitta, raccoglie il “regalo” e supera Olsen in dribbling. A quel punto deve solo depositare il pallone in porta. Al 66′ Rog stendeDybala in area: dal dischetto va ancora Ronaldo che segna il 2-0. Nei minuti finali gli uomini di Sarri dilagano ed il portoghese trova altri 2 gol, fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO