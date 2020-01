Juventus-Cagliari 1-0: gol di Cristiano Ronaldo (HIGHLIGHTS VIDEO)

Cambia il risultato di Juve–Cagliari nel secondo tempo grazie al gol di Cristiano Ronaldo, che scarta il portiere e segna l’1-0.

Gol di Ronaldo, Juve-Cagliari 1-0

Passaggio errato di Klavan al limite dell’area, Ronaldo anticipa il difensore a cui la sfera era diretta, controlla a seguire e allargandosi sulla destra dribbla Olsen in uscita: per il portoghese è quindi un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota. Si tratta del gol numero 11 per il portoghese in Serie A quest’anno.

QUI GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-CAGLIARI