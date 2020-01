Calciomercato Inter, Giroud ad un passo, al Chelsea Gabigol

Calcio mercato Inter – Olivier Giroud resta uno dei principali obiettivi di mercato in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo.

Il francese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare grazia a Gabigol. Ai Blues, infatti, piace l’attaccante in prestito al Flamengo.

Ennesima gara vista dalla panchina (quella in FA Cup contro il Nottingham Forest) per l’attaccante francese, che non rientra nei piani tecnici di Frank Lampard, deciso nel giocare con giovani esprimendo un calcio rapido. Il contratto con il Chelsea di Giroud scade a giugno 2020, per questo il club nerazzurro può chiudere l’acquisto senza dover investire più di tanto. Giroud ormai è una ‘spina nel fianco’ del Chelsea e il suo contratto in scadenza il prossimo giugno facilità l’affare. Ennesima panchina oggi per il bomber francese. Tanti club di Premier League e non solo sul calciatore, che ha rifiutato senza troppi giri di parole dicendo “Voglio solo l’Inter”. West Ham, Crystal Palace e Bordeaux hanno avuto secchi ‘No’. Lo stesso Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, spinge per vedere Giroud all’Inter, in vista dei prossimi Europei: “​Non siamo contenti perché le sue condizioni, dovrebbero migliorare. L’addio al Chelsea farebbe bene alla nazionale ma anche a lui. Non è contento del poco minutaggio. Sarà lui vedere quale sarà la migliore destinazione”.

Ultime Inter – Lampard saluta Giroud

Intanto, anche Frank Lampard, dopo il match di ieri, ha ammesso che il calciatore potrà lasciare il Chelsea: “Se Olivier vuole davvero andare via ed è qualcosa che funziona per me, per il club e per la squadra, allora potrebbe accadere. Ma solo quando queste tre condizioni saranno soddisfatte“.

L’Inter nei prossimi giorni farà l’affondo decisivo (l’affare si farà), ma con il Chelsea c’è in ballo anche la trattativa che porta a Marcos Alonso. In questo caso però, prima bisognerebbe chiudere almeno una cessione tra Gabigol e Politano, con l’attaccante brasiliano che piace proprio a Lampard.

Inter news – i dettagli dell’offerta

Nel caso in cui nell’affare non rientrasse Gabigol, Ausilio dovrebbe sborsare cash i milioni necessari per strapparlo al Chelsea. Intorno ai 7 milioni, forse anche meno. Sono questi i soldi necessari che l’Inter dovrà versare ad Abramovic per il bomber classe ’86. L’attaccante ha chiesto 5 milioni a stagione per i prossimi 2 anni e mezzo.