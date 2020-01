Atalanta-Parma, Gasperini: “I nostri giocatori sono straordinari, per Kulusevski non c’era spazio”

Gasperini Atalanta-Parma | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini. Ecco le sue parole al margine della vittoria dei bergamaschi.

Atalanta-Parma, Gasperini nel post-partita

“E’ una soddisfazione enorme, c’è troppa chimica con questo stadio e questa gente. E’ un momento molto bello per noi, in questo contesto c’è una crescita veramente grande di tutta la squadra. Dobbiamo ora essere bravi a gestire tutto questo, ma è giusto goderci quello che stiamo ottenendo. La perfezione non esiste, ma oggi non si può non fare i complimenti a questi ragazzi. Hanno voglia di giocare a calcio e questo è molto bello. Ilicic? Altro che ‘nonna’… Sarà l’ambiente, la società o l’allenatore, ma per fare queste prestazioni, bisogna essere veramente forti. I miei calciatori possono fare bene in qualsiasi squadra, sono straconvinto. Sento parlare di Kulusevski in questi giorni, la Juve ha fatto un grande acquisto, ma qui si fa fatica a giocare. Ecco perché lo abbiamo lasciato partire. Gomez? E’ un giocatore che sa fare tutto, se gli chiedi di fare il terzino, magari riesce a fare il fenomeno anche lì.