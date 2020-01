Calciomercato Torino: Barrow per Bonifazi, la trattativa

Ultime Torino: Barrow può arrivare per Bonifazi. Come riportato da Tuttosport, il Toro è in fase di sorpasso sul Bologna per Barrow, 21enne attaccante dell’Atalanta, impiegabile sia da prima sia da seconda punta.

Da domani in poi la trattativa entrerà nel vivo, quando il mercato tornerà a decollare, superato questo turno di campionato (nuovi contatti in programma tra l’Atalanta, il Torino, il Bologna e altri candidati acquirenti).

Il ragazzo ha già fatto sapere di gradire assolutamente la prospettiva granata, convinto com’è di poter avere maggiori chance di giocare al fianco di Belotti o come sua alternativa, coltivando anche maggiori ambizioni.

A bloccare la trattativa potrebbe essere l’interesse dell’Atalanta per il centrale Bonifazi, a sua volta conteso da un bel numero di formazioni (i bergamaschi, la Fiorentina, il Parma e lo stesso Bologna sono i club più caldi e favoriti nella corsa al difensore). Grossomodo, Atalanta e Torino danno anche una valutazione simile ai rispettivi giocatori (intorno ai 15 milioni): di qui la possibilità di uno scambio di cartellini quasi alla pari, se non di prestiti con diritto di riscatto.

Ultime Torino: le due alternative

Tuttavia il Torino valuta anche alternative che Bava voleva portare in granata già a a fine agosto. Alla società Granata piacciono Torregrossa del Brescia (ma Cellino non pare intenzionato a cederlo, per ora) e Okaka dell’Udinese (nei prossimi giorni summit con i friulani anche per Fofana, Parigini ed Edera).