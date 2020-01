Calciomercato Napoli, Mertens può partire: due top club si sfidano

Calciomercato Napoli: due squadre su Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | In casa Napoli è ovvio che si pensi al mercato, specie dopo un inizio di stagione per nulla facile e soddisfacente. Gli azzurri interverranno sicuramente in entrata, e lo stesso faranno in uscita, dove potrebbe esserci qualche cessione importante. Uno dei possibili partenti a gennaio è Dries Mertens, in scadenza di contratto e con cui ancora non si è trovato un accordo per il rinnovo. L’attaccante belga potrebbe quindi lasciare Napoli in questa sessione invernale, e le pretendenti si sono già fatte avanti in più di un’occasione.

Chiaramente si parla di squadre importanti, tra cui anche una italiana: l’Inter. I nerazzurri starebbero cercando un’altra punta per Conte, e chissà che non possa essere proprio l’ex PSV. Il club meneghino però non è affatto l’unico in corsa: occhi puntati anche da parte del Borussia Dortmund, che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è detto pronto a sfidare la concorrenza.

Ultime Napoli: un altro clamoroso club per Mertens

Mertens è certamente uno dei giocatori più discussi degli ultimi tempi, ed è ovvio che il suo nome sia accostato a club particolarmente importanti. Attenzione anche ad un’altra clamorosa ipotesi, ancora una volta italiana. Ecco di chi stiamo parlando.