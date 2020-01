Calciomercato Napoli, Koutris è più di un ‘piano B’: la situazione

Calciomercato Napoli, Koutris obiettivo concreto degli azzurri: i dettagli

Calciomercato Napoli – Koutris | Il Napoli ragiona su più opzioni per il mercato che ha appena aperto le porte e le valutazioni vanno avanti non solo per quel che concerne il reparto di centrocampo. La società azzurra spinge per l’acquisto di un terzino mancino, perché Faouzi Ghoulam continua a non convincere per i guai fisici da cui non riesce a riprendersi. E’ per questo che si valutano più opzioni e non solo il rossonero, Ricardo Rodriguez. Si cerca a tutti gli effetti un terzino mancino che possa dar fiato a Mario Rui. Il nome concreto è quello di Leonardo Koutris, terzino greco classe ’95 dell’Olympiacos che andrebbe ad aggiungersi alla ‘batteria’ azzurra dei calciatori greci (Manolas e Karnezis gli altri due).

News Napoli, non solo Lobotka: gli azzurri vanno dritti su Koutris

Ore di riflessioni in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, il nome di Koutris rappresenterebbe qualcosa in più di un semplice ‘piano B’ a Ricardo Rodriguez. Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, vuole capire le possibilità degli azzurri di andare sul calciatore anche in vista del mercato di giugno, perché almeno per la prossima stagione, il Napoli dovrà rimediare alla lacuna del terzino mancino. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il Napoli che nel frattempo starebbe concentrando tutte le energie per chiudere il colpo Lobotka.