Calciomercato Milan: Kjaer il nuovo obiettivo

Ultime Milan: Simon Kjaer può arrivare in difesa. In attesa di chiudere il colpo Jean-Claude Todibo dal Barcellona, il Milan continua a cercare un altro difensore centrale.

Dopo aver provato a prendere a gennaio Demiral, in prima battuta, o anche Rugani, ora il Milan ha cambiato obiettivo. Non essendo però emerse apertura di alcun tipo, Boban e Maldini hanno deciso di virare e al momento, stanno cercando di convincere l’Atalanta a cedere Simon Kjaer, trentenne centrale rientrato in Italia l’estate scorsa.

Il danese è un giocatore esperto, perfetto conoscitore del nostro campionato, dal 2016 capitano della sua nazioanle. Malgrado in estate fosse arrivato con grandi prospettive, come riportato da Tuttosport, in realtà Kjaer non ha mai legato con Gasperini e con il suo modulo difensivo. Per questo il calciatore ha disputato solo 5 gare ed ora è in uscita.

Nei giorni scorsi, il procuratore di Kjaer, Mikael Beck, aveva apertamente annunciato l’addio del suo assistito all’Atalanta: «Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e la società bergamasca. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore e quindi a questo punto è meglio che le due parti si separino. Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione».

Ultime Milan: Caldara nell’affare?

La Dea, tuttavia, continua a chiedere in cambio Caldara, che ancora non ha trovato il modo di tornare protagonista, dopo gli infortuni che ne hanno bloccato una carriera che sembrava poter spiccare il volo.