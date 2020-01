Calciomercato Milan, Calhanoglu nel mirino del Newcastle: osservatori a San Siro

Calciomercato Milan: il Newcastle osserva Calhanoglu

Calcio Mercato Milan Calhanoglu | Il Milan si sta già muovendo parecchio sul mercato, e l’affare Ibrahimovic ne è stata la prova evidente. Molto probabile però che gli azzurri si muoveranno anche in uscita, con qualche possibile partenza. La lista esuberi è piena, e tra i possibili partenti c’è anche Hakan Calhanoglu, protagonista di una stagione non eccellente. Il centrocampista turco è un profilo stimato da molte squadre, sopratutto in Germania e in Inghilterra.

Proprio dalla Premier League sono arrivate diverse avance, in particolare dal Newcastle, ad oggi il club più interessato all’ex Amburgo. La squadra inglese ha già fatto dei passi avanti concreti, e sembra che oggi abbia mandato degli osservatori direttamente a San Siro. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Milan: Calhanoglu resta in Italia?

Calhanoglu non è certamente sulla cresta dell’onda in quanto a prestazioni, e il Milan potrebbe anche decidere di lasciarlo partire qualora dovesse arrivare un’offerta concreta e allettante. Per ora non si parla di cifre, ma da qui a breve non è da escludere un assalto vero e proprio da qualche pretendente. Il Newcastle c’è, così come la Roma, che qualche settimana fa lo ha seguito. Il ds giallorosso Petrachi ha pensato ad uno scambio, i dettagli.