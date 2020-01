Calciomercato Lazio: Pjaca il nuovo obiettivo

Calciomercato Lazio: Pjaca piace. Come riportato da LaLazioSiamoNoi, Marko Pjaca, dopo aver recuperato dal secondo grave infortunio al ginocchio della sua carriera, è pronto per una nuova avventura.

Il calciatore piace a tante squadre medio-piccole di Serie A e la Juventus non ha mai chiuso ad un prestito per il calciatore nonostante questi avesse deluso nelle precedenti esperienze a Genova e Firenze.

Il croato, secondo le ultime, sarebbe potuto rientrare nell’affare Kulusevski, ma la trattativa non è stata poi portata avanti per la volontà dello svedese di rimanere a Parma per tutta la stagione.

Un altro club in fila per il ragazzo è il Cagliari di Maran che sta facendo benissimo e punta ad un posto in Europa.

Tuttavia, l’ex Dinamo Zagabria sarebbe nel mirino della Lazio. I biancocelesti potrebbero, infatti, fare un’offerta già nei prossimi giorni, per portare lo sfortunato talento nella capitale. Ovviamente per i capitolini l’affare sarebbe diverso. Tare, ds della Lazio, vorrebbe prelevare per intero il cartellino del croato per provare a rilanciarlo in Serie A come accaduto con Correa e Luis Alberto.

Ultime Lazio: si cerca un rinforzo per l’Europa

In effetti anche ieri Simone Inzaghi ha dimostrato di avere una rosa risicata. Per questo un’alternativa in attacco potrebbe far comodo anche se, senza Europa, gli impegni da affrontare per la Lazio potrebbero anche sconsigliare un nuovo innesto.