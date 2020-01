Calciomercato Juventus: Icardi resta nel mirino, i dettagli

Calciomercato Juventus: Icardi resta un obiettivo

Notizie Juventus: Icardi ancora nei pensieri di Fabio Paratici. La Juventus sembra non aver ancora mollato Mauro Icardi, attaccante ex Inter attualmente in prestito al Barcellona. Come riportato dal Daily Mail, i bianconeri sperano di poter riuscire a convincere il calciatore a spostarsi a Torino.

Nel contratto siglato dall’argentino con il PSG, infatti, c’è una speciale clausola che permetterebbe al calciatore di non accettare il riscatto dei francesi dall’Inter.

Per accaparrarsi il centravanti argentino, nonostante il PSG abbia già un accordo con l’Inter per tesserarlo per circa 60 milioni di euro al termine del suo prestito al club, la Juventus si starebbe già muovendo.

Icardi, che a Parigi sta facendo benissimo come dimostrano i 13 gol in 18 presenze, sarebbe felice di lavorare in Italia visto che la moglie Wanda Nara non si è spostata dalla Lombardia.

Ultime Inter: Icardi, altro tormentone?

Nel mezzo c’è l’Inter che attende con ansia che il PSG paghi il riscatto di Maurito così da mettere a posto i bilanci. Con Lukaku, infatti, Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter si sentono al sicuro in attacco e non pensano ad un ritorno di Icardi che avrebbe poi solo un anno di contratto con il club.