Calciomercato Juventus: Demiral-Manchester City, offerta di 45 milioni

Calciomercato Juventus: Demiral Manchester City, c’è l’offerta

Calcio Mercato Juventus, Demiral-Manchester City. Aggiornamenti in arrivo in merito al mercato in uscita della Juventus. Dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski, i bianconeri valutano una possibile cessione immediata nel mercato di gennaio. Tra i tanti calciatori che potrebbero cambiare squadra (come avvenuto con Mandzukic), ci sono Emre Can, Rugani e Demiral su tutti. Quest’ultimo è finito nel mirino del Leicester che punta a una maxi offerta per acquistarlo, ma ora si è inserito anche il City di Guardiola. Il centrale turco è giovane e di prospettiva, per questo i club inglesi puntano su di lui da subito. Il Leicester, che ha già presentato la prima offerta di 30 milioni di euro, starebbe pensando di alzare la cifra a 40 per convincere la Juventus. Secondo le ultime voci di mercato però è del Manchester City l’offerta più alta.

Demiral Manchester City, l’offerta

Da una parte la Juventus vorrebbe tenere il giovane difensore, ma dall’altra parte il club bianconero potrebbe vacillare di fronte ad un’offerta allettante. Sono tante le squadre in Premier sulle sue tracce, tra cui il City che secondo Rai Sport ha offerto 45 milioni di euro alla società bianconera. Offerta che sembrerebbe rifiutata dalla società, in attesa di nuovi rilanci. Gli affari tra Serie A e Premier League vanno spesso di moda, soprattutto per la Juventus, che dopo Kean all’Everton ha chiuso proprio con il Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo. Il difensore della Juventus Merih Demiral ha attirato su di se gli occhi di fin troppi club in Europa, difficile quindi la sua permanenza. Ad oggi, il Man City sembra in vantaggio su tutti, ma il Borussia Dortmund e il Leicester restano in attesa di sviluppi.