Calciomercato Inter, il Barcellona gela Conte: Vidal non parte

Calciomercato Inter, Vidal non parte dal Barcellona

Calciomercato Inter Vidal | Il Barcellona gela Arturo Vidal e, soprattutto Conte e l’Inter. Il centrocampista cileno è accostato ai nerazzurri in questa sessione di mercato, ma il club blaugrana non è intenzionato a lasciarlo partire a gennaio. E secondo la versione online di ‘Sport’, lo ha comunicato direttamente al giocatore, legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2021. Il Barça considera infatti intoccabile l’ex bianconero e il tecnico Valverde gli ha promesso di utilizzarlo maggiormente, anche alla luce del trasferimento di Alena al Betis Siviglia. E nonostante le recenti tensioni tra le due parti, vedi la vicenda relativa alla denuncia dell’ex bianconero per il presunto mancato pagamento dei bonus, Vidal potrebbe accettare di restare.

Mercato Inter, i dettagli della situazione

Il giornale esperto in vicende blaugrana sottolinea come il cileno abbia un rapporto eccellente con i compagni di squadra, oltre ad essere uno dei giocatori dotati di maggior carisma nel gruppo. Per un’eventuale cessione, dunque, se ne riparla solo in estate. Anche se i blaugrana potrebbero cedere solo di fronte a un’offerta davvero importante. La situazione, insomma, non sembra favorevole ai nerazzurri, che ora potrebbero concentrare gli sforzi su Christian Eriksen del Tottenham. Anche se Conte spinge fortemente per avere Vidal: secondo ‘Sport’, l’allenatore contatterebbe quotidianamente il cileno con cui ha lavorato alla Juventus