Calciomercato Inter: Vidal, l’agente sbarca in Italia

Notizie Inter: Vidal spinge per la cessione ma il Barcellona non molla. In queste ore è previsto l’arrivo in Italia dell’agente del giocatore, Fernando Felicevich, in Italia.

L’entourage proverà a risolvere la questione legata al suo potenziale trasferimento. Arturo tornerebbe più che volentieri in Italia ma il Barça è un osso durissimo.

Ad oggi l’Inter prevede un’offerta da 12/13 milioni di euro, i catalani sono in totale disaccordo e la voglia di Arturo di tornare a lavorare con Antonio Conte non basta, al momento. Il faccia a faccia col procuratore servirà per chiarire cosa fare per sbloccare il passaggio del Guerriero in Serie a.

Intanto Arturo Vidal, dopo essere entrato in campo nel derby di Barcellona con l’Espanyol, ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per i blaugrana.

Come riportato da Tuttosport, per Marotta e Ausilio il quadro è chiarissimo: l’Inter farà il possibile per accontentare l’allenatore capace di conquistare 42 punti in 17 giornate.

Ultime Inter: Dani Olmo la chiave?

Archiviata la trasferta di Napoli, l’Inter studierà il piano per far capitolare il Barcellona. Operazione finanziata dalla cessione di Gabigol che frutterà almeno una ventina di milioni (18 per l’80% del cartellino l’offerta del Flamengo, anche se l’interessato guarda verso la Premier dove possono soddisfare le sue richieste in materia di ingaggio, troppo alte per i brasiliani). L’Inter – che ha già il sì di Vidal – farà l’affondo dopo la Supercoppa spagnola (12 gennaio) e metterà sul piatto un prestito molto oneroso con diritto di riscatto per arrivare ai 20 milioni chiesti dagli spagnoli. Dovrà essere un’offerta molto convincente anche perché Ernesto Valverde, ancor di più dopo la gara con l’Espanyol, continua a non voler cedere il calciatore a gennaio. A meno che non arrivi Dani Olmo che, una volta tornato a Barcellona dalla porta principale, sarebbe decisamente più malleabile da gestire rispetto a un Vidal tenuto controvoglia.