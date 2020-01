Calciomercato Inter, per Gabigol sarà una settimana decisiva: le ultime dal Brasile

Calciomercato Inter, il futuro di Gabigol si deciderà a breve

Calciomercato Inter – Gabigol | Sarà una settimana decisiva per il futuro di Gabriel Barbosa. Dal Brasile fanno sapere, attraverso il portale UOL Esporte, delle ultime notizie provenienti dal Flamengo. Il club rossonero di Rio de Janeiro vorrebbe aggiudicarsi il cartellino del calciatore di proprietà dell’Inter ed è per questo che tenterà l’assalto per arrivare al giocatore. Occhio però, perché il Flamengo potrebbe valutare anche alternative, se Gabigol dovesse continuare a tenere sulle spine proprio il club rossonero. Tra queste, c’è anche Pedro della Fiorentina, in uscita dal club viola.

Notizie Inter, Gabigol diviso tra Flamengo e Premier League: le ultime di calciomercato

Dal Sud America arrivano notizie su Gabigol e l’Inter potrebbe trovarsi più pretendenti per il proprio gioiello. Il Flamengo farà di tutto per prelevare a titolo definitivo Gabriel Barbosa, in particolar modo dopo la stagione straordinaria trovato dal calciatore verde-oro. I rossoneri sono fermi alla proposta fatta all’Inter di 16 milioni di euro e Giuseppe Marotta vorrebbe un’intesa economica a cifre differenti. Occhio all’ipotesi Premier League, perché potrebbero avanzare delle proposte ufficiali anche da West Ham e Chelsea, fortemente interessate al calciatore brasiliano. Il giocatore dell’Inter starebbe valutando queste ipotesi e nel frattempo Pedro potrebbe essere l’alternativa del club brasiliano. Il Flamengo potrebbe tornare a pescare in Italia, con la Fiorentina che vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo.