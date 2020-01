Inter news – scambio Politano-Llorente

Oggi il giorno di Napoli-Inter, ma non solo sul campo per chiudere la 18a giornata di Serie A. I due club si incontreranno allo stadio San Paolo per parlare anche di mercato. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, le due società mettono sul piatto Matteo Politano e Fernando Llorente per un possibile scambio. I nerazzurri cercano una punta (la prima scelta resta Giroud del Chelsea), mentre gli azzurri sono in cerca di un esterno d’attacco. Già in passato Politano è stato vicinissimo al Napoli, nel gennaio 2018 il club fece di tutto per portarlo in azzurro, ma alla fine il Sassuolo decise di tenerlo per poi venderlo in estate all’Inter. Su Matteo non c’è solo il Napoli.

Calciomercato Napoli – Politano in arrivo?

L’affare Politano al Napoli potrebbe decollare qualora José Maria Callejon e Amin Younes dovessero essere ceduti tra questa sessione di mercato e la prossima (Callejon in scadenza a giugno potrebbe non rinnovare). Il club azzurro ha infatti bisogno di liberare un posto sugli esterni per concedere il giusto spazio a Politano. Lo scambio con Llorente può essere fatto, a Conte piace tanto la punta spagnola che già ha allenato ai tempi della Juventus.

Ultime Inter – Castrovilli nell’affare

Matteo Politano è ormai messo ai margini dall’Inter e anche lui non vede l’ora di cambiare aria. L’ex Sassuolo cerca spazio e punta a trovare un’altra sistemazione. Senza uno scambio, l’Inter vuole incassare una cifra tra i 25 e i 30 milioni per poi investire nuovamente subito tra Eriksen e Vidal. Questa cifra potrebbe essere offerta dalla Fiorentina che già in estate ci ha provato e ora è di nuovo fortemente interessata al calciatore. Nell’affare potrebbe rientrare anche Castrovilli per giugno, uno dei calciatori finiti nel mirino dell’Inter dopo l’esplosione alla sua prima stagione in Serie A.