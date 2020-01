Questa sera Inter e Napoli si affronteranno in campo ma la sfida proseguirà anche nel mercato: entrambe infatti sono su Jeremie Boga del Sassuolo.

Calcio mercato Inter, obiettivo Boga

In questa stagione, in particolare contro la Juventus, ha mostrato dei numeri importantissimi. L’attaccante del Sassuolo è stato una spina nel fianco dei bianconeri, fino a segnare un gol splendido. Ovvio che le big del nostro campionato (ma non solo) si stiano muovendo e soprattutto lo stiano monitorando costantemente. Come riferito dal portale goal.com, su di lui ci sarebbe anche l’Inter. Conte lo conosce già, avendolo già allenato al Chelsea nella stagione 2015/16, e proprio coi Blues ci sarà probabilmente da trattare. C’è una clausola infatti che prevede una facoltà di riacquisto per i londinesi del giocatore alla cifra di 15 milioni di euro. Logico pensare che, qualora il Chelsea volesse portare a termine l’affare con un vantaggio, il prezzo per acquirenti successivi non potrebbe che essere dai 20 milioni a salire. Chiramente, il club di Abramovich potrebbe anche non essere interessato e star fermo. Molto dipenderà per l’Inter invece dagli altri movimenti in attacco per Marotta, e chiaramente dal recupero di Alexis Sanchez.

Su Boga c’è anche il Napoli

E chiaramente per l’attaccante non sarebbe una brutta idea trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Come già chiarito infatti dal fratello-agente, c’è il gradimento da parte dell’attaccante al Napoli. Resta quindi da capire chi sarà il più rapido (e bravo), nell’accontentare le pretese economiche della dirigenza neroverde.