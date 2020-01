Calciomercato Genoa, agente Radu: “Torniano all’Inter”

L’arrivo di Perin, e la contestuale titolarità alla prima partita, ha fatto saltare gli equilibri in porta in casa Genoa: tramite le parole del suo agente Oscar Damiani, Radu fa capire di voler abbandonare il Grifone.

Calcio mercato Genoa, Radu ai saluti

Come già anticipato nei giorni scorsi, l’arrivo di Perin smuove il mercato in uscita. E rispetto all’ultima uscita, oggi i toni sono anche più decisi. Radu era infatti arrivato in prestito secco dall’Inter, con il chiaro intento di fare esperienza e a dirla tutta, con ottimi risultati. In Liguria si stava guadagnano infatti la fama di degno erede di Handanovic, ed è tutto dire. Oggi l’agente ha dichiarato a Radio 1: “Radu è stato il miglior giocatore del Genoa, non può certo rimanere a fare il secondo, con tutto il rispetto per Perin. Valuteremo in tre, con Inter e Genoa. Vedremo se ci saranno altre alternative, magari il ritorno all’Inter“. Con il Genoa Ionut ha collezionato 51 presenze in un anno e mezzo: quest’anno in 17 presenze ha subito 35 gol.

Le parole di Nicola

Del resto anche lo stesso Nicola, nella conferenza stampa postpartita, è stato chiarissimo: “Perin lo conosco da quando faceva la gavetta nel Lumezzane. Al mio arrivo ho deciso di puntare su giocatori esperti che conosco bene“. Sicura quindi una partenza del giovane, da vedere se verso Milano, visto che, prima di diventarne l’erede il giovane dovrà prima fare i conti con un Handanovic che c’è ancora.