Bologna Fiorentina streaming: dove vederla, no a rojadirecta

Bologna Fiorentina Streaming | Allo stadio Dall’Ara andrà in scena domenica 25 novembre alle ore 15:00 una sfida molto interessante: gli uomini di Inzaghi accolgono i Viola con il bisogno di ritrovare la vittoria.

Telecronaca: Massimo Callegari – Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre e post partita dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna: Alessandro Iori

Come vedere le partite in streaming (legale): no a Rojadirecta

Perché è rischioso guardare le partite con Rojadirect?La normativa in merito è abbastanza confusa, ma per alcuni sì, guardare le partite in streaming con Rojadirecta è un reato e si rischiano sanzioni fino a 30.000€. Sarà vero? Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione rispondendo alla domanda concernente all’illegalità di vedere le partite di Serie A e Champions League in streaming. Pochi anni fa una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione ad un gestore di un pub inglese che utilizzava un decoder greco per far vedere le partite di Premier League ai propri clienti.

Stando a quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzato dei siti esteri. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Milano riguardante l’illegalità di Rojadirecta ha escluso totalmente questa ipotesi, ribadendo l’illegittimità dello streaming. Quindi trasmettere, scaricare e diffondere dei contenuti coperti dal copyright è un comportamento illecito e come tale è sanzionabile.

Attestato quindi che la partita sarà un’esclusiva Sky, non sarà possibile guardarla con DAZN, esistono poche alternative per guardare la partita in streaming legalmente. La prima è l’app Serie A di Tim, che propone un servizio dedicato; la seconda è Now TV, afferente anch’essa al gruppo Sky.