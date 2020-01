Bologna-Fiorentina 1-1: vantaggio Benassi, pareggio Orsolini

Inizio beffa per Beppe Iachini, che vede la Fiorentina pareggiare per 1-1 contro il Bologna per un gol subito a tempo ormai scaduto.

Bologna-Fiorentina termina con il risultato di 1-1

Pareggio giusto, che rispecchia la poca differenza tra le squadre in campo. Serve un supergol, al 27′, per sbloccare la tenzone: il centrocampista si coordina al volo dal limite dopo una respinta della difesa del Bologna e la mette nell’angolino. Palo-gol, tiro imparabile per Skorupski. Al 78′ una punizione di Pulgar sfiora il raddoppio, mentre nel finale un miracolo di Dragowski, nega il pareggio e la gioia del gol a Bani. Ottima prova del portiere viola, che nel primo tempo è autore di un’ottima uscita su Palacio. Serve un altro eurogol, di Orsolini, dalla linea di fondo quasi, per trovare il tanto agognato 1-1.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DI BOLOGNA-FIORENTINA

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (76′ Skov Olsen); Poli (59′ Santander), Medel (83′ Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (90′ Ceccherini), Dalbert (83′ Venuti); Vlahovic (67′ Boateng), Chiesa. All. Iachini

Gol: 27′ Benassi (F), 94′ Orsolini (B)

AmmonitI: Milenkovic (F), Medel (B), Lirola (F), Caceres (F), Pulgar (F), Bani (B)