Ultime Milan, conferenza Pioli: “Ibrahimovic gioca, ma non vince da solo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, dove avrà spazio a Zlatan.

Milan-Samp, Pioli annuncia la presenza di Ibra in campo

L’arrivo del bomber svedese monopolizza le prime domande della conferenza di Pioli alla vigilia della gara contro la Samp: “Zlatan s’è presentato bene, come atteggiamento nei primi giorni di lavoro, è molto attento, molto curioso, deve capire dinamiche, nuove situazioni, compagni, nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio ma ci vorrà un po’ di tempo. Non c’è molto da parlare, ma tanto da fare. Il suo arrivo ha dato una svolta all’ambiente, a Milanello, fuori il centro e in tutta Milano. Non è una personalità qualsiasi, lo conoscevo da avversario, ma non l’ho mai avuto a disposizione, anche oggi è l’ultimo a lasciare l’allenamento, attento, credo che si stia ponendo nel modo giusto. Non è il salvatore della patria, ma è un valore aggiunto“.

Arriva quindi l’annuncio più atteso: “Domani è convocato, sta bene per essere un giocatore che non gioca da 2 mesi, se è convocato, vuole dire che potrebbe anche giocare. Si è preparato da solo, gli manca un po’ di ritmo, un conto è allenarsi da solo e un altro e giocare a calcio“.

La conferenza di Pioli

La piazza è ancora segnata dal 5-0 rimediato contro l’Atalanta, ma il mister prova a guardare avanti: “L’ultima gara di campionato è l’unica gara che abbiamo sbagliato. Si tratta di una ferita che continua a sanguinare, è una macchia della nostra stagione, ma vogliamo avere la possibilità di porvi rimedio. Abbiamo tante partite per dimostrare che possiamo fare meglio di oggi“.