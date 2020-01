Ultime Lazio, Lazzari e Matri prima di Brescia-Lazio

Notizie Lazio | Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Lazio Style Channel prima della gara contro il Brescia:

“Abbiamo finito il 2019 nel migliore dei modi, sappiamo che adesso inizia il bello perchè non è facile continuare così. Siamo preparati bene, questa settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti ad affrontare questa partita. Ho giocato anni fa con la Spal in Serie B in questo stadio e mi ha portato fortuna, speriamo sia lo stesso con la Lazio. Sappiamo che sarà difficile, loro devono salvarsi. Ma i punti servono anche a noi per continuare questa serie di vittorie consecutive, quindi vogliamo vincere“.

Anche Alessandro Matri, è intervenuto nel prepartita del lunch del Rigamonti tra le due squadre a Lazio Style Channel:

“Abbiamo finito l’anno nel migliore dei modi, con buone prestazioni. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Fa sempre piacere incontrare Lazio, il mio anno a Roma è stato particolare ma ho conosciuto una grande società e una grande tifoseria. Sarà una partita difficile, affrontiamo la squadra più in forma del campionato”.